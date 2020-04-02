شكرا لقرائتكم خبر عن الروم الأرثوذكس بمصر: صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة دون مصلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس، والوكيل البطريركي للشؤون العربية بمصر، بأانه في هذه الظروف الاستثنائيّة هذا العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا والتداعيات الصحيّة والاجتماعيّة المصاحبة له، وفرض حظر التجوال مساء، والتزاما بتوجيهات قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، واتباع الإجراءات الوقائية المُعلنة من الحكومة المصرية لإتقاء نقل عدوى الفيروس، سوف تكون جميع القداسات والصلوات دون حضور مُصلّين إلا العاملين المتواجدين في الكنيسة.

وتابع، هذه السنة سوف تقام القداسات خلال إسبوع الآلام العظيم صباحًا، وجميع الصلوات الخاصة بأسبوع الآلام، التي تقام مساء، تُقام بعد الظهر، وبخصوص الاحتفال بأحد الشعانين، والإثنين والثلاثاء والأربعاء من إسبوع الآلام سيُتبع نفس الترتيب الذي تنظمه الكنيسة، وكذلك الخميس العظيم والجمعة العظيمة وسبت النور وأحد الفصح المجيد.

في أحد الشعانين تبريك سعف النخيل وأغصان الزيتون رمز نصر وظفر يسوع المسيح واهب الحياة. وفي أحد الفصح تبريك البيض الملون رمز قيامة يسوع المسيح واهب الرجاء والفرح.