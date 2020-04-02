شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك بالبيت.. خليك إيجابي».. حملات توعوية لمواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتورة عزة رشاد مدير الإدارة، حملات توعوية تحت شعار «خليك بالبيت.. خليك إيجابي».

وتهدف الحملات للتوعية والتثقيف الصحي للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وأهمية الإلتزام بالتعليمات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

شملت الحملات توعية الموظفين بالمصالح الحكومية، والعاملين ببعض البنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقي سيارات الأجرة «السرفيس»، ومختلف المواطنين بقري ومراكز المحافظة، لمكافحة العدوي من الأمراض التنفسية والفيروسية.

Advertisements

وتم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها، والإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب إنتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها.

كما أكدت على أهمية النظافة العامة، والشخصية، وتم التدريب على الطرق الصحيحة لغسيل الأيدى بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم، مع وجود مطهرات على الأحواض، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة ٩ ماء إلى ١ كلور بتركيز ٥%.

والتأكيد على عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة ،بضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة.

كما وجه بعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعي الصحي لدي المواطنين، مقدماً الشكر للقائمين بالعمل والمشاركين على الجهود المبذول من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.

حملة «خليك بالبيت .. خليك إيجابي» لمواجهة كورونا فى الشرقية

حملة «خليك بالبيت .. خليك إيجابي» لمواجهة كورونا فى الشرقية

حملة «خليك بالبيت .. خليك إيجابي» لمواجهة كورونا فى الشرقية