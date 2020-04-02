شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث مع العراق تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، الخميس، في قصر السلام ببغداد، سفير مصر لدى العراق علاء موسى.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.
رئيس الجمهورية حمّل السفير تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي متمنياً للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وتجاوز تداعيات وباء كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خدمةً للمصالح المشتركة، مبدياً رغبة بلاده في التعاون لمكافحة هذه الجائحة وبما يحقق الصحة والسلامة للانسانية جمعاء.
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