شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تدريب 6 آلاف طبيب وممرضة على استخدام أجهزة التنفس الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي، قيام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني عن تنظيم برنامج تدريبي لجميع الأطباء والتمريض غير العاملين بوحدات الرعاية المركزة، في إطار الخطه الطارئة الموضوعه لمكافحة جائحه فيروس كورونا.

ويركز التدريب على أساسيات الرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

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وقال فووي، إن «البرنامج التدريبي يستهدف تدريب 3000 طبيب و3000 ممرضة كحد أدنى».

وأوضح أنه «سيتم تنفيذ البرنامج في جميع المحافظات في نفس التوقيت منعاً لتنقل المتدربين بين المحافظات مع الالتزام التام بتعليمات الوقاية الصادرة من قطاع الطب الوقائي بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية مع مراعاة الفصل بين أعداد المتدربين لمنع التجمعات الكبيرة».

وأشار إلى أنه «سيتم تنفيذ البرنامج بواسطة أساتذة من كليات الطب المختلفة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتنسيق مع قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان».