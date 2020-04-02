مصادر بالطيران: هبوط رحلة القادمين من أمريكا بمطار مرسي علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني مساء اليوم الخميس ، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن والتي تصل فجر غد الجمعة، لمطار مرسي علم الدولي بدلا من مطار القاهرة، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك، وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما .

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، وإنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا .

وأشارت المصادر، إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر غد الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما هناك.

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