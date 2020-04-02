بالأرقام.. مصر تسجل اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور كورونا (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

سجلت مصر اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة والإسكان، اليوم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 865، ما يعني تسجيل 86 حالة اليوم فقط.

وكان أكبر معدل إصابات سجلته وزارة الصحة سابقا، هو إصابات يوم أمس 1 إبريل بـ69 إصابة. فيما يظهر منحنى الإصابات الاتجاه إلى الصعود بشكل منتظم.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته اليوم، أن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، لكنها تظل في الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار الفيروس.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم مناقشة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الاستعانة بالمستشفيات الجامعية، تحسبا وتم وضع خطة تنسيقية لإدخال بعضها، لتكون هناك منظومة كاملة للاستفادة منها أقصى استفادة ليكون هناك عدد كبير من المستشفيات بكل المحافظات.