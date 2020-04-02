شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل توزيع العلاج على أصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، توزيع علاج الأمراض المزمنة على مرضي القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفي لـ٣ أشهر، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضي الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتحديد وسيلة الاتصال بهم، وعناوينهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض، مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الاستخدام.

وبحسب بيان، الخميس، قامت إدارة كل مستشفى بتسليمها للإدارات الصحية، لتوزعها على المرضي بمحل إقامتهم، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

في سياق متصل قامت الوحدات الصحية التابعة للمديرية بصرف ألبان الأطفال المدعمة بكمية تكفي لمدة ٣ أشهر مع مراعاه عدم التكدس والازدحام أثناء تسليم الألبان للمواطنين، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وللجهود المبذولة والمستمرة على مدار الساعة، لأيام متواصلة، حتى يصل الدواء إلى ذويه، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.