شكرا لقرائتكم خبر عن المليون الأول.. إجمالى إصابات كورونا بالعالم تكسر المليون الأول (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت إجمالى إصابات كورونا على مستوى العالم اليوم الخميس رقم المليون الأول، ودخل العالم مرحلة جديدة من الخطورة في مواجهة الوباء العالمى، بعد أن كانت الإصابات في 22 يناير الماضى 580 حالة فقط، والأن ونحن في الأيام الأولى من شهر إبريل، أصبح عدد الإصابات مليون حالة بالتمام والكمال، أي أنها الأرقام تضاعفت ما يقرب من 200 مرة خلال 70 يوما فقط.

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الفيديو التالى يرصد رحلة زيادة أرقام الإصابات، وتوقعات الزيادة خلال شهر إبريل، وفقا لما يرصده العلماء والأطباء حول العالم.