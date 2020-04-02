شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: ننشئ جامعة للإنتاج الحربى قريبا.. ويؤكد: مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن قطاع التدريب داخل وزارة الإنتاج الحربى، له دور هام فى تدريب القادة وتأهيل القيادات التى تتولى المناصب داخل وزارة الإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن القطاع هام للغاية، فى منظومة الإنتاج الحربى، كاشفا أن حلمه أن يكون كل فرد داخل الإنتاج الحربى على أحسن مستوى فى الأداء، ويتم تدريبه وفق أحسن مستوى، ليحصل العاملون بالإنتاج الحربى على العلم والتطوير المستمر.

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وأضاف الدكتور محمد العصار، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، وذلك فى حلقة سجلها البرنامج قبل أزمة كورونا، أن الوزارة فى صدد إنشاء جامعة تابعة للإنتاج الحربى، تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، وذلك تماشيا مع الظروف الجديدة فى مصر، ودعما للدولة، فى الصناعة والاقتصاد.

فيما أجرى الإعلامى أحمد فايق، جولة داخل المدرسة التكنولوجية والأكاديمية المصرية والمعهد التكنولوجى التابعين لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك خلال فقرة خاصة ببرنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، حيث التقى بعدد من المدربين، والطلاب، وكذلك زار عدد من معامل التدريب داخل المدرسة، وورش الهندسة، وهى ورش تدريبية للطلاب داخل الإنتاج الحربى.