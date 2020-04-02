شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: تخريج أول دفعة لأكاديمية الإنتاج الحربى العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ستشهد تخريج أول دفعة هذا العام، وتضم تخصصات تهم الصناعة المصرية، ومنها تخصص الكهرباء والميكانيكا، وتخصص الإلكترونيات، وتخصص الهندسة الكيماوية، مشيرا إلى أن عميد الكلية هو الدكتور وحيد غريب، أستاذ كبير من جامعة عين شمس، كما وقعت الأكاديمية مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كثير من الجامعات المصرية.

وأضاف العصار، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، وذلك فى حلقة سجلها البرنامج قبل أزمة كورونا، وتعليق العمل بالمدارس، أن الطلاب يعملون فى كثير من الابحاث، منها سيارة كهربائية، وقاموا بتنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الطلاب يرون المنتج يصنعونه بأيديهم، ولذلك يشعرون بسعادة كبيرة.

Advertisements

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن مصاريف الأكاديمية معقولة للغاية، وللأكاديمية مجلس إدارة من كليات الهندسة فى مصر، كما أن هناك مخطط لتوأمة مع الجامعات الأجنبيه بعد تخرج أول دفعة، وذلك باعتبار الأكاديمية تعادل كليات الهندسة فى مصر، وتقبل كل الشهادات الثانوية العامة بكافة أشكالها، وكذلك طلبة وطالبات.

فيما أجرى الإعلامى أحمد فايق، جولة داخل المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك خلال فقرة خاصة ببرنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، حيث التقى بعدد من المدربين، والطلاب، وكذلك زار عدد من معامل التدريب داخل المدرسة، وورش الهندسة، وهى ورش تدريبية للطلاب داخل الإنتاج الحربى.