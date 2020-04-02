شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى عائد من الخارج لليوم السابع: ليس هناك سفارة فعلت ما قامت به سفارتنا بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام نجمى، مواطن مصرى أحد العائدين من فرنسا، على متن الطائرة التى أقلت المصريين العالقين هناك، أريد توجيه التحية إلى السفارة المصرية فى فرنسا، لتواصلهم معنا منذ الإعلان عن وجود طائرة عائدة إلى مصر، وحتى وصول الطائرة بالفعل لأرض الوطن.



حسام نجمى

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وأضاف نجمى، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أفراد السفارة كانوا يتواصلون معنا بشكل مباشر ولحظة بلحظة، ويرسلوا لنا "إيميلات"، وأعتقد أنه ليس هناك أى سفارة فى العالم، فعلت ما فعلته السفارة المصرية فى باريس معنا.



حسام

وتابع نجمى،: "لي أصدقاء من فرنسا، عاليقين وكذلك كنديين وهنود وآسيويين، وأفارقة، لا يستطيعوا العودة، ولهذا أوجه الشكر للهيئة الدبلوماسية فى مصر، وفى كل دول العالم، مضيفا، "وكمان رمضان داخل وأن شاء الله نقضيه معاهم".

واستطرد، قائلا: "من أهم النقط أيضا التى لابد أن أذكرها هى المتابعة الصحية، فأنا لم أكن فى باريس، ولكنى كنت فى مدينة أخرى، وهو ما تطلب منى أن استقل قطارا حتى باريس لأركب الطائرة، وطول هذه المسافة، لم يكشف على طبيب واحد، أو حتى قام بقياس درجة الحرارة لى، رغم أن فرنسا دولة متقدمة، ولديهم إمكانيات، ولكن هذا لم يحدث، الشيء الوحيد الذى راعوه فيه مبادئ السلامة والأمان هو ترك مسافة متر بين كل شخص وآخر، ولكن على العكس تماما فى مصر، منذ لحظة نزولنا من باب الطائرة، كشف طبى، وكشف للحرارة، وتقسيمنا مجموعات، والطائرة كانت معقمة، ووزعوا "كمامات" لحمايتنا، ولهذا يجب أن أتوجه بالشكر للجميع، وكذلك وزارة الهجرة.