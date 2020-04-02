شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات .

وأضاف الوزير فى تصريحات له اليوم، أنه تم أيضا تعديل مواعيد صرف السلع التموينية ليكون الصرف متاح من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءا يوميا، لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية، مطالبا المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، وأن صرف السلع المدعمة يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر، كما وجه الشكر لبقالين التموين لقيامهم بتنظيم المواطنين خلال صرف السلع المدعمة منعا للتجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الوزير، إلى عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة .

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام و قطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .

وأكد القرار أن شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت " تقوم بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل حصة يومان كرصيد بالمخابز مقدما وطبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل للمخابز بما يعادل ضعف الكميات التي صرفها للمخايز يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، أو أخر يوم عمل للمخبز وشحنها إلى شركات المطاحة حتى تتمكن المطاحن من صرفها للمخابز ، وعلى أن يتم إتاحة صرف اليومين على النظام بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل .

وتقوم المطاحن التموينية بصرف كميات الدقيق المخصصة للمخابز بما يعادل يومان كأرصدة بالمخابز مقدما لمرة واحدة وذلك من أرصدة الأقماح التي تم تعزيز المطاحن بها طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت"، وذلك بخلاف حصة يوم الأحد الموافق 29 مارس المقبل، مع قيام المخابز بتدوير هذةالأرصدة والمحافظة عليها .