شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم وعدد الوفيات يتخطى الـ 51 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



كورونا يسجل مليون إصابة حول العالم

Advertisements

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز".



مليون مصاب

ووفق موقع "سكاى نيوز" عربى، فإن الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 4475 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.





وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال في آخر مؤتمر صحفي له إنه منذ دخولنا الشهر الرابع، أشعر بقلق كبير حيال الوتيرة السريعة والتفشي العالمي للعدوى، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي، وفي الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة".

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية أن كورونا هو الوباء الأول الذي يتسبب به فيروس كورونا وسلوكه ليس معروفا جدا. علينا أن نتوحد لمكافحة هذا الفيروس المجهول والخطير، حيث أسفر الفيروس عن وفاة أكثر من 43 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، ويهدد الوباء خصوصا الولايات المتحدة، وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.