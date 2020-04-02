شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي تكشف سر اعتناقها الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن شخصية عمر بن خطاب ثاني الخلفاء الراشدين، سبب اعتناقها للإسلام.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمر بن الخطاب يعتبر رمزا للعدالة بعد الرسول محمد صل الله عليه وسلم.

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وتابعت الصحفية فريدة الشوباشي، انها أبلغت زوجها على الشوباشي الذي كان معتقل في تلك الفترة، لتبلغه بأنها تريد اعتناق الإسلام، وبادرها بالسؤال هل هناك احد قام بالتأثير عليها وأجابته أن ذلك لم يحدث.

وحول قصة زواجها قالت إنها تقابلت مع زوجها الراحل على الشوباشي عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما وكانت حينها تعمل موظفة في شركة أسمنت طره وعندما شاهدته أعجبت به، لكن كانت هناك موانع لإتمام الزواج كون وجود اختلاف في الديانة.

وأوضحت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أنه في عام 1656 قبل زواجها من على الشوباشي أبلغها أنه سوف يتطوع كفدائي وهنا شعرت بشرارة الحب وقررت بعد ذلك أن تتزوج في عام 1958 وكانت حينها قاصر كونها لم تبلغ سن الـ 21 عاما وبعد زواجها تم اعتقاله.