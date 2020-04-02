شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مستشفيات ومدارس لـ«عزل مصابى كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من المحافظين، الخميس، تجهيز عدد من المدارس والمستشفيات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فى شمال سيناء، قال المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم إعداد وتجهيز 10 مدارس على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية لتكون حجراً صحيًا لمصابى الفيروس إذا لزم الأمر، مؤكداً خلو المحافظة من الإصابات، حيث تم الاشتباه فى 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتان بمستشفى بئر العبد النموذجى، وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع هذه الحالات سلبية، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقص مع حالات الاشتباه.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية مع توفير الواقيات الشخصية والمطهرات وأجهزة الكشف الحرارى عن بعد بتلك المنافذ، بجانب تكليف مراقبين صحيين على مداخل المحافظة بكل من بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد، للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها، فضلًا عن تخصيص 10 سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه بإصابتها إلى أقسام العزل بمستشفيات المحافظة، كما تم تعقيم 312 منشأة صحية وتعليمية وأمنية ومصلحة بالمحافظة.

وفى الغربية، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أنه يتم تجهيز جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال أى حالات مصابة بالفيروس، وأشار خلال تفقده مستشفى كفر الزيات العام إلى أنه تم الاطمئنان على تجهيزات المستشفى لاستقبال أى حالات مشتبه بإصابتها من أبناء مركز كفر الزيات فقط، وفى حالة ثبوت إيجابية أى حالة سيتم تحويلها إلى مستشفيات الحجر والعزل الصحى المخصصة.

وفى أسيوط، شدد المحافظ عصام سعد، خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وجاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتزويدها بالأطباء وهيئة التمريض وسد الاحتياجات فى بعض التخصصات، تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك فى إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة الفيروس.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بمعامل «pcr» المتوفرة بمستشفيات الصدر والحميات بأسيوط لإجراء تحليل الفيروس والاهتمام بنشر فرق الرصد الميدانى والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه خاصة مع بدء إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس بـ4 معامل pcr بمستشفيات الصدر والحميات تسهيلًا على المواطنين بالإضافة إلى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصى والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج.

وواصلت مديريات الصحة، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية فى المحافظات، الخميس، حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والقرى، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى ومياه الشرب، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

فى بنى سويف، قاد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فرقا من ناقلات الأمراض، التابعة لإدارة الأمراض المتوطنة والطب الوقائى بالمديرية، إلى عدد من القرى بمركز بنى سويف، وذلك لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس، كما تم توزيع بوسترات تتضمن شرحاً مبسطاً حول كيفية الوقاية من العدوى.

وناشدت الفرق الأهالى ضرورة البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام بالإجراءات الوقائية التى تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم، وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام لمنع انتقال العدوى.

وفى الأقصر، استمرت فرق الرش والمكافحة فى أعمال التعقيم والتطهير بالشوارع، وتم استكمال تطهير شوارع كورنيش النيل والعديد من شوارع المنطقة، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالشوارع التابعة لحى وسط، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع وأمام المنازل، وقامت الفرق المتطوعة فى القرى والمدن بتوزيع الكمامات والقفازات والمطهرات على الأهالى ورش وتعقيم المنازل، بجانب استمرار اعمال الرش بمدن إسنا وأرمنت والبياضية والزيتية، ورفع المخلفات والقمامة.

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من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، والتى تتم بالتنسيق بين مجالس المدن، مع استمرار أعمال التعقيم يومياً فى جميع الأماكن لحماية المواطنين.

وفى كفر الشيخ، قامت أمانات حزب مستقبل وطن فى المراكز والمدن بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بجميع المدن والقرى والعزب ضد الفيروس، بمشاركة مجموعة من شباب الحزب، كما قاد محمد عماد المرسى، أمين الحزب بالمحافظة، أعمال التطهير، بقرية الشارقة، كما قاد عادل حسنين، أمين الحزب ببندر دسوق، أعمال التطهير والتعقيم بمدينة دسوق.

يشار إلى أن أمانات المحافظة بالكامل تشارك باستمرار فى حملات التطهير والتعقيم والتوعية من خلال توزيع المنشورات التوعوية بأساليب الوقاية ونشر الفيديوهات، كما تبرعت نقابة المهندسين فى المحافظة بحهاز تنفس صناعى تم تسليمه للمستشفى العام.

وفى القليوبية، أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن إطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالفيروس، وتم تخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة، والتى تدعم دراسة الفيروس.

قال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة لتشخيص الإصابة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لرصد وتتبع المصابين والمخالطين.

ميدانيا،ً واصل شباب القرى فى المحافظة رش وتعقيم الشوارع تطوعا،ً حيث أطلق شباب الخانكة حملة لتعقيم وتطهير قرية كفر حمزة بالجهود الذاتية، ونفذ الشباب المتطوعون أعمال تطهير القرية بالكامل، بجانب تطهير سيارات الأجرة.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة حملة تطهير 40 قرية وتوفير أدوات ومواد تعقيم وتطهير القرى على مستوى المحافظة، بجانب تطوع الشباب بكل مراكز الشباب لتطهير كل شوارع القرى للوقاية من الفيروس.

وفى السويس، قام فريق عمل من جامعة السويس بتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة، وتم التأكيد على استكمال خطة المحافظة وتكثيف الحملات لتطهير الأحياء والمنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والفرعية.

وفى سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية تعقيم وتطهير منشآت السجون، من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، فى إطار خطة متكاملة لتطهير وتعقيم المنشآت الشرطية، لحماية المترددين عليها، منذ ظهور فيروس كورونا.

وذكرت الداخلية، فى بيان، الخميس: «شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون، بداية من البوابات الخارجية، مروراً بالطرقات الداخلية، وصولاً إلى أماكن الزيارات، التى تم تعقيمها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمطابخ والمكتبات وفصول محو الأمية حفاظا على صحة النزلاء».

وأضافت: «بدقة واحترافية عالية تم تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية، حفاظاً على صحة المترددين عليها من النزلاء، لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية لهم، فى إطار ما يتم توفيره للنزلاء من رعاية صحية داخل مستشفيات، ذات تجهيزات تقنية وبشرية كبيرة تؤهلها لتوفير أفضل رعاية طبية، الأمر الذى توليه الوزارة اهتماماً بالغاً، فى إطار استراتيجيتها المطبقة داخل المؤسسات العقابية، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء، لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم، بما يضمن عدم انتشار الأمراض».