شكرا لقرائتكم خبر عن دار رعاية اتهمتها بحيازة حشيش وسلاح.. كيف تابعت «التضامن» قصة الطفلة «آية»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«باهتمام بالغ»، تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قصة الطفلة آية سمير صبري، إحدى فتيات دار نهر الحياة بالشرقية، بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة إلى التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور لإحدى شقيقاتها بالدار دون علمهم والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.

وفي السطور التالية، نرصد كيف بدأت قصة «آية» التي رصدها خط نجدة الطفل 16000 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى تدخل وزارة التضامن الاجتماعي، وإصدار المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية قرارًا بإيداع الطفلة بدار التربية بالجيزة على ذمة القضايا المتهمة فيها.

البداية رصدها خط نجدة الطفل، حيث قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير بلاغ بها بعد التقصي، مشيرة إلى أنه تم حبس الطفلة على ذمة التحقيقات الجارية.

ووجهت «العشماوي» باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للطفلة، حيث تم تقديم بلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والذي أحاله إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، لافتة إلى أن المجلس أوصى بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها بمحافظة الجيزة، على أن تُقدم الطفلة للنيابة العامة حال طلبها، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية عاليه، وذلك في إطار الحرص على مستقبل الطفلة وسلامتها، وبمراعاة لظروف نشأتها، وبما يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها وإعادة تأهيليها بما يضمن تنشئتها الصحيحة السليمة تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع، وعدم تعريضها للخطر.

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وكشفت أمين المجلس عن استجابة المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدة بدور النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة هذه الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفلة، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له.

وعلى صعيد متصل، تواصلت وزيرة التضامن مع مكتب النائب العام للاطلاع على الموقف القانوني للطفلة بما يحقق كامل الاحترام للقانون وسلطة النيابة العامة ويحقق المصلحة الفضلي للطفلة.

وأضاف بيان وزارة التضامن أنه «وبالفعل قام، اليوم الخميس، المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بإصدار قرارا بإيداع الطفلة آية بدار التربية بالجيزة على ذمة القضايا المتهمة فيها.

ووفقا للبيان، «ستقوم الوزارة بتوفير الحماية القانونية للطفلة أثناء سير التحقيقات، كما ستقوم بعمل برنامج للتدخل النفسي للطفلة أثناء إقامتها بالدار وتقديم الدعم اللازم لها للوقوف على أسباب المشكلات التي تعاني منها وسبل علاجها».

والجدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن، وافقت، في يناير الماضي، على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، عقب تداول فيديو لاعتداء الرئيس السابق لمجلس إدارة الجمعية، على إحدى نزيلات الدار، بعصا غليظة، وسط صرخات النزيلات في محاولة لرفع الأذى.