شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. 3 عبارات «شاحنات» تغادر من ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا شهدت حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة بميناء سفاجا البحري مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 60 شاحنة كما غادرت السفينتين أمل والحرية 2 وعلى متنهما 71 شاحنة وذلك الي ميناء ضبا السعودي.

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