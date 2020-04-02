شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الأهرام تضيء مبانيها تقديرًا وعرفانًا للطواقم الطبية في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تضيء مؤسسة الأهرام في السابعة مساء الخميس مبناها العريق تحية تقدير وعرفان لكل الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر ولكل رجال القوات المسلحة المصرية الذين يقومون بأعمال تطهير الشوارع والمؤسسات لمحاصرة الفيروس القاتل ولرجال الشرطة المصرية الذين يقومون بتنفيذ المهام خلال ساعات الحظر. المبادرة أطلقتها مؤسسة الأهرام بالمشاركة مع الهيئة الوطنية للصحافة ويشارك رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة الأهرام ورؤساء تحرير الأهرام، في إطار دعم دور المؤسسات الصحفية القومية لكل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة الآن في التصدى للوباء القاتل، وتأكيداً لقدرة الشعب المصرى العظيم على محاصرة هذا الوباء والانتصار عليه بفضل التكاتف والوحدة والاصطفاف الوطنى خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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