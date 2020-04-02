شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: طلاب الإنتاج الحربى يرفعون شعار "صنع فى مصر" لدعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن المعهد التكنولوجى المتكامل التابع لوزارة الإنتاج الحربى، يضم مكتب لمتابعة الخريجين، ومسئوليته متابعتهم حتى يحصلون على فرصة عمل مناسبة، وكذلك الطلاب يعملون تحت شعار " صنع فى مصر" لأن ذلك هو الأساس فى مدارس الإنتاج الحربى دعما للصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، وذلك فى حلقة سجلها البرنامج قبل أزمة كورونا، وتعليق العمل بالمدارس.

وأضاف العصار، أن مصر تشهد فترة اذدهار منذ 2014، وحققت إنجازات كبيرة فى كافة الصناعات، ولذلك فالصناعة سترقى بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مدى الاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجية، والتى تضخ روافدها فى الصناعة الوطنية.

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فيما أجرى الإعلامى أحمد فايق، جولة داخل المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك خلال فقرة خاصة ببرنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، حيث التقى بعدد من المدربين، والطلاب، وكذلك زار عدد من معامل التدريب داخل المدرسة، وورش الهندسة، وهى ورش تدريبية للطلاب داخل الإنتاج الحربى.

وأكد المهندس جمعة حامد، مدير المجمع التكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، أن ورش الهندسة، يتم فيها تدريب الطلاب، داخل أقسام تدريب لكل عدد من الطلاب، والذى يرافقهم مدرب مع كل مجموعة، والمدرب الفنى مسئوليته الاشراف على كل مجموعة بالتوجيه والإرشاد.

وأضاف المهندس جمعة حامد، أن الطلاب ملتزمين بزى السلامة والصحة المهنية، وحيث يوجد طلاب وطالبات بالمدرسة التكنولوجية، مما دفع الإعلامى أحمد فايق للقول :" مافيش أحسن من الإيد الشقيانة، دول هما مستقبل مصر".