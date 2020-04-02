شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لا نفكر فى مد ساعات الحظر.. والحديث عن زيادة الفترة سابق لأوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا سنقرر ما إذا كنا نمد لفترة أخرى أم لا والمدة الفترة المقبلة، وهو كلام سابق لأوانه وسيتقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى حسام حداد، أنه لا يوجد تفكير في مد ساعات الحظر اليومية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك تجاوبا من القرى لتى تم عزلها وهى عدد قرى قليل، ولا زلنا في رفاهية أن المناطق التي يتم عزلها قرى، مؤكداً أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتماما مضاعفا فيما يزيد عن احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، وأن الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين تحرص على توفير احتياجات القرى المعزولة.

Advertisements

وذكر أن تطبيق الأسبوع الأول من الحظر جيد جدا وهو ما يمكننا من المحافظة على معد الإصابات بشكل يتناسب مع قدراتنا ونطلب من المواطن الالتزام، موضحاً أن لأجهزة التنفيذية تلقت توجيهات من رئيس الوزراء في توفير السلع، وأنه يتم الإبلاغ عن الشكاوى على الرقم 16528 .

ولفت المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن عدد الإصابات اليومى بفيروس كورونا غير مقلق، حيث هناك زيادة 71 حالة أعلنها رئيس الوزراء، موضحاً بيان من وزارة الصحة ستعلن الأرقام النهائية كل يوم، وأنه قد تزيد عن 80 حالة إصابة مع بيان وزارة الصحة اليوم.