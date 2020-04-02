شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: نسبة الواسطة فى قبول مدارس الإنتاج الحربى زيرو.. وتكافؤ الفرص الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن أهم شئ داخل مدارس الإنتاج الحربى، هو إجراء اختبارات متنوعة تبدأ بالاختبار الشفوى والتحريرى والسمات الشخصية، بالإضافة لمجموعه قبل التقدم، مؤكد أن الواسطة فى قبول المدارس "زيرو"، وحيث إن نسبة الاستجابة للوسايط "صفر".

وأضاف العصار، أن الإيمان بتكافؤ الفرص هو الأهم داخل مدارس الإنتاج الحربى، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، وذلك فى حلقة سجلها البرنامج قبل أزمة كورونا، وتعليق العمل بالمدارس.

وكشف الدكتور العصار، أن هناك خطة لعمل مدارس جديدة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك لأن الصناعة تعتمد فى المقام الأول على العمالة الفنية، وذلك يجب أن يتم توفير مدارس فنية، فى ظل توفر طموح لصناعة عمالة قادرة على أن تعمل بالخارج فى كافة الدول، ويمثل فرصة جيدة لعمل أولاد مصر أمام العالم بشكل مشرف وعلمى.

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فيما أجرى الإعلامى أحمد فايق، جولة داخل المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك خلال فقرة خاصة ببرنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، حيث التقى بعدد من المدربين، والطلاب، وكذلك زار عدد من معامل التدريب داخل المدرسة، وورش الهندسة، وهى ورش تدريبية للطلاب داخل الإنتاج الحربى.

وأكد المهندس جمعة حامد، مدير المجمع التكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، أن ورش الهندسة، يتم فيها تدريب الطلاب، داخل أقسام تدريب لكل عدد من الطلاب، والذى يرافقهم مدرب مع كل مجموعة، والمدرب الفنى مسئوليته الاشراف على كل مجموعة بالتوجيه والإرشاد.

وأضاف المهندس جمعة حامد، أن الطلاب ملتزمين بزى السلامة والصحة المهنية، وحيث يوجد طلاب وطالبات بالمدرسة التكنولوجية، مما دفع الإعلامى أحمد فايق للقول :" مافيش أحسن من الإيد الشقيانة، دول هما مستقبل مصر".