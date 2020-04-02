ترامب: 30 يوما لتقليل انتشار كورونا.. ويوجه نصائح للأمريكيين لتجنب العدوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنهم يحتاجون 30 يوما، لتقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا وجعله أبطأ، موجها عدد من النصائح للمواطنين الأمريكين عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر.

ونشر ترامب فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر، وطالب فيه الأمريكيين، الالتزام بالمسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى التجمعات، وتجنب السفر، وغسل اليدين باستمرار، والعمل من المنزل، وتطهير الأسطح باستمرار، والعزل الذاتى عندى الشعور بالمرض، وعلق ترامب على الفيديو "30 يوم لتقليل معدل وسرعة الانتشار".



ترامب

وفى سياق آخر كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هاجم تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بضراوة، ووصفه بـ"الباكى"، وأوضح وجود رجل عسكرى مسئول عن توزيع البضائع والسلع فى نيويورك، مؤكدا أن نيويورك حصلت على بضائع وسلع واهتمام أكثر بكثير من أى ولاية أخرى.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من فضلكم، ليشرح أحدكم، لتشاك شومر "الباكى"، أنه لدينا رجل عسكري مسؤول عن توزيع البضائع، أدميرال موهوب للغاية، بل في الواقع، لقد حصلت نيويورك على أكثر بكثير من أي ولاية أخرى، بما في ذلك المستشفيات وسفينة تم تحويلها لمستشفى، ولكن بغض النظر عن أي شيء، فهو دائما ما يشكو ويتذمر".

وتابع ترامب :"لا يهم إذا كنت قدمت عشر مرات أكثر مما هو مطلوب، فلن يكون جيدًا بما فيه الكفاية، فعلى عكس الولايات الأخرى، لسوء الحظ، بدأت نيويورك بداية متأخرة، كان يجب أن تضغط بقوة أكبر وتوقف عن الشكوى واكتشف أين تذهب كل هذه الإمدادات، كومو "حاكم نيويورك" يعمل بجد!".

وفى سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التى تعلنها الصين بدت "مخففة بعض الشيء" في حين قال مستشاره للأمن القومي إن واشنطن ليس لديها وسيلة للتأكد من دقة البيانات التي توردها بكين.

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وجاءت التصريحات بعد أن أثار عضو جمهوري بارز بالكونجرس الشكوك حول البيانات التي توردها الصين وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن تقريرا سريا للمخابرات الأمريكية خلص إلى أن بكين أعلنت بيانات أقل عن الإصابات والوفيات مما شهدته فعلا.

وبدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في أواخر 2019 لكن بكين أعلنت عدد حالات إصابة ووفاة أقل من الولايات المتحدة التي تشهد الآن أكبر تفش في العالم.

وقال ترامب في إفادة يومية لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا إنه لم يتلق تقريرا من المخابرات عن بيانات الصين لكنه أضاف "الأعداد تبدو مخففة بعض الشيء... بالمقارنة بما شهدناه وما نعلنه".

وأضاف ترامب أنه بحث كيف تعاملت الصين مع فيروس كورونا في اتصال هاتفي مع الرئيس شي جين بينج "لكن ليس البيانات بالتحديد".

وقال ترامب، الذي خفف من حده انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا منذ الاتصال، إن العلاقات الأمريكية مع الصين "جيدة للغاية" وإن الجانبين يريدان الحفاظ على اتفاق تجاري أبرم في وقت سابق هذا العام.