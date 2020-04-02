شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ماذا ينتظر مصر خلال الأسبوع المقبل في ظل تطورات فيروس كورونا خلال اجتماع مع الوزراء، حيث أكد أن الأسبوع المقبل هام جدا وعلينا الالتزام بإجراءات العزل والوقابة، مشيرا إلى أن هناك مليون إصابة في العالم بكورونا وفى مصر 850 حالة. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك 1000 عيادة متنقلة للكشف على المواطنين ومواجهة فيروس كورونا، متابعا: "نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا"، مسطردا: "شكرا لوسائل الإعلام لدورها في زيادة الوعى بمخاطر الفيروس القاتل". Advertisements وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "نتأكد يوميا عدم تأثر المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا، وجميع السلع متوفرة ولدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر".

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