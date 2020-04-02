شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: خريجى المدرسة التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربى يعملون بأكبر مصانع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، أن المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، تعمل وفقا لنظام التطوير التابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك عبر وجود تابلت مع كل طالب، خاصة أن المدرسة قابلة للتطوير بشكل كبير، جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج مصر تستطيع، على قناة دى إم سى، وذلك فى حلقة سجلها البرنامج قبل أزمة كورونا، وتعليق العمل بالمدارس.

وأضاف الدكتور العصار، أن المدرسين والطلاب بالمدرسة التكنولوجية بالسلام، على مستوى عالى، وكانت تقبل عدد صغير، وذلك وفق مستويات خاصة، لأن الدراسة باللغة الانجليزية، وحيث يقبل 60 طالب سنويا.

وخلال الحلقة قام الإعلامى أحمد فايق، بزيارة للمدرسة التكنولوجية، أشار العصار إلى أن خريجى المدرسة يعملون فى مصانع الإنتاج الحربى، وكذلك كبرى المصانع فى مصر.

كان الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد كشف فى تصريحات لليوم السابع، أن الوزارة بدأت في انتاج مواد مطهرة باستغلال الطاقات المتاحة بالوزارة وتم طرحها في منافذ البيع، وبسعر التكلفة ، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وللقضاء على جشع المستغلين، خاصة أن المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، وتم توفيرها في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.