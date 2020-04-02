شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الوفيات لـ356 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تركيا 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 356 شخصا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت أن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.
وأشارت الجمعية التركية، إلى أنه تم وضع تاشي أوغلو، 67 عاما، تحت الحجر الصحي في 16 مارس بعد ظهور أعراض الفيروس. بعد ذلك، أعلن نجله أنور تاشي أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي أن اختبار والده كان إيجابي، لكن حالته الصحية لم تكن خطيرة. لكن يبدو أن حالته الصحية قد تدهورت قبل وفاته.
أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه في الأول من أبريل أن ما مجموعه 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الوفيات لـ356 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.