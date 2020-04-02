شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الوفيات لـ356 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تركيا 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 356 شخصا، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت أن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.