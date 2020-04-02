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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. اعرف أحدث رسائل الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظمه الصحة العالمية العديد من الرسائل العامه المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا المستجد .
حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي – بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إنه في وقت دخلنا الشهر الرابع، أشعر بقلق كبير حيال الوتيرة السريعة والتفشي العالمي للعدوى،خاصه مع زيادة عدد الوفيات أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي
وأضاف أيضا رئيس منظمه الصحة العالمية انه في الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة.
وفيما يلي ابرز تلك الرسائل
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