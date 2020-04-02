شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. اعرف أحدث رسائل الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظمه الصحة العالمية العديد من الرسائل العامه المتعلقة بآخر مستجدات فيروس كورونا المستجد .

حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي – بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إنه في وقت دخلنا الشهر الرابع، أشعر بقلق كبير حيال الوتيرة السريعة والتفشي العالمي للعدوى،خاصه مع زيادة عدد الوفيات أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي

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وأضاف أيضا رئيس منظمه الصحة العالمية انه في الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة.





























وفيما يلي ابرز تلك الرسائل