شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة حية من الغرفة 337 بالميريديان مقر حجر العائدين من الخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” لقاءا مباشرا مع المواطنة المصرية العائدة من الخارج يارا البريدى والتي تم حجزها بالحجر الصحى بفندق الميريديان لمدة 14 يوما.

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ونقل ”الخليج 365” بالصوت والصوت الأوضاع داخل الفندق وغرف النزلاء، وأكدت يارا العائدة على طائرة مصر للطيران من بريطانيا، أن الخدمة والمعاملة جيدة وممتازة في حدود إجراءات الحجر الصحى التي يتبعها العالم كله، مؤكدة أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى عن سوء المعاملة أو ارتفاع التكلفة كذب وشائعات، مؤكدة انها حتى الآن لم تدفع مليما واحدا ولم يطلب منها أحد دفع أية مبالغ.

وعرضت يارا خلال اللقاء مكونات وجبة الغداء التي يقدمها لهم الفندق، وشكل وأثاث الغرفة التي تقيم بها، موضحة أن كل المجموعة التي جاءت معها تلقى نفس المعاملة داخل الفندق.