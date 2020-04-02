شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مليون إصابة فى العالم بكورونا وفى مصر 850 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الإصابات بفيروس كورونا فى العالم وصلت إلى مليون إصابة، بينما نتكلم فى مصر فى حدود 850 إصابة.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى،:" نحن نراهن في هذه المرحلة على وعى المواطنين ونرجوا الالتزام حتى لا ننزلق ونصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول.

وأكد على التزام المواطنين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وهناك تنسيق مع الداخلية لتوصيل المواطنين الذين تصل قطاراتهم بعد وقت الحظر .

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أكد المهندس مصطفى مدبولى، أن الحكومة كلها تعمل على قلب راجل واحد من أجل حماية جموع المصريين من انتشار فيروس كورونا وتجتمع بشكل يومى لبحث هذا الملف.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية.. وصحة المصريين أهم".