شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، قرارات مهمة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. ترقية ربع مليون موظف وفق قانون الخدمة المدنية يوليو المقبل.. مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان لعامين.. توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى.. توفير السلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. توجيه وزيرى الداخلية والتموين بضبط الأسعار بالأسواق.. إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ إعداد مشروع بحثى واحد فى جميع المواد.. وزير التعليم يعلن تفاصيل الأبحاث للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. طارق شوقى: مفيش درجات وتقييم البحث بمقبول من عدمه.. و9 إبريل إعلان جدول المشروعات

ـ تكليف رئاسى برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا.. وزير المالية: 12 ألف طبيب امتياز على مستوى الجمهورية يستفيدون من الزيادة الجديدة بتكلفة 320 مليون جنيه

Advertisements

ـ أقوى المراجعات النهائية للثانوية فى اللغة الإنجليزية

ـ قرارات مهمة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. ترقية ربع مليون موظف وفق قانون الخدمة المدنية يوليو المقبل.. مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان لعامين.. توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى.. توفير السلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. توجيه وزيرى الداخلية والتموين بضبط الأسعار بالأسواق.. إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

ـ «السكة الحديد» تنقل الدفعة الثانية من الجرارات الأمريكية لورش القاهرة.. ورش الفرز بالشرابية تستقبل 20 جرارا استعدادا لإدخالها الخدمة.. والجرارات تعمل فى قطاع نقل الركاب لتقليل الأعطال

ـ الأجهزة الرقابية تداهم مصانع بير السلم لمنع إنتاج الكحول المغشوش والكمامات مجهولة المصدر.. «تجار الأوبئة» يستغلون حاجة الناس لأدوات مكافحة «كورونا » بإنتاجها من مواد غير مصرح بها



