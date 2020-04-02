شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ماذا فعلت الجامعات المصرية لمواجهة فيروس كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الجامعات المصرية العديد من المبادرات العامة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا ما بين تجهيز فرق طبية وتدريب أطباء وممرضين وإنتاج مستلزمات طبية وتطوير أجهزة تنفس صناعي . في التقرير التالي نعرض ماذا فعلت تلك الجامعات لمساعدة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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