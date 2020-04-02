شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العداد الكودى تسمح لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العداد الكودى على 24 شهر بدون فوائد للتيسير على المواطنين و تشجيعهم على التقديم بطلب تركيب عداد كودى.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن القواعد الجديدة لتركيد العدادات الكودية تعد أكثر سيولة و يسر على المواطنين بالمقارنة بالقواعد السابقة ، موضحاً أنه وفقا للقواعد الجديدة لن يرفض طلب لأى مواطن يرغب فى تركيد العداد الكودى سواء بمفردى أو لعقار بالكامل.

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وتابع حمزة قائلا : أنه سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين و استبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممنه يحملون حق الضبطية القضائية.

وكان مجلس الوزراء وافق، اليوم الخميس على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي ، موكدا أن القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.