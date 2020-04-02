أخبار مصر اليوم.. إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بعداد كودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى، حيث أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار التيسير على المواطنين، وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار التيسير على المواطنين، وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

960 ألف مصاب بكورونا فى العالم وعدد الوفيات يتخطى 49 ألف حالة

تخطى عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى جميع أنحاء العالم، 960 ألف مصاب، فيما توفى أكثر من 49 ألف و156 حالة، فيما تعافى من الفيروس، 203 ألف و114 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، وأن كافة فواتير الكهرباء يتم تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل.

تعرف على المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا حتى لا نصل إليها (فيديو)

يرصد فيديو لليوم السابع، كل السيناريوهات المحتملة للتعامل مع فيروس وكورونا، بعدما أكد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أنه في حالة الوصول للمرحلة الثالثة، سيكون هناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.

أطلقت على أحدهما فيروس والآخر كورونا.. مكسيكية مصابة بالفيروس تلد توأمين

نشر موقع "worldnewsdailyreport" قصة لامرأة مكسيكية الأصل تدعى أناماريا خوسيه رافاييل جونزاليز وتبلغ من العمر 34 سنة، أصيبت بالفيروس التاجى كورونا خلال فترة الحمل، وأنجبت طفليها التوأمين فى المستشفى العام لا فيلا فى مكسيكو سيتى بصحة جيدة وغير حاملين للفيروس.

حبس متهم بالإتجار في العملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه 4 أيام احتياطيًا

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.

الجيش الفرنسي يعلن إصابة 4 جنود بفيروس كورونا

أعلن الجيش الفرنسى، اليوم الخميس عن إصابة 4 جنود في منطقة الساحل الإفريقي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من بينهم 3 فرنسيين، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

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دراسة: السعال والعطس ينشران فيروس كورونا لمسافة 8 أمتار

أكد البروفيسور ديفيد هيمان الخبير فى الأمراض المعدية فى كلية لندن للصحة والطب الاستوائى أنه يجب أن تعيد منظمة الصحة العالمية فتح مناقشاتها حول نصائح ارتداء الكمامات بعد أن كشفت دراسة حديثة أن السعال والعطس يمكن أن ينشر جزيئات فيروس كورونا لمسافة 8 أمتار فى سحابة حول المريض المصاب.

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

ضحت سيدة مسنة بلجيكية بحياتها من أجل إنقاذ مريض بفيروس كورونا المستجد في سن اصغر ، حيث رفضت المسنة استخدام جهاز التنفس الصناعي المخصص لها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال اجتماع الحكومة اليوم عبر الفيديو كونفرانس ، أن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها، يُعزى سببها، بنسبة كبيرة، إلى الوافدين إلى أرض البلاد، والمخالطين لهم، لافتة إلى أن إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورا ملحوظا في ثبات الأعداد في بعض المحافظات كمحافظتي البحر الأحمر والأقصر؛ نظراً لتوقف مصدر العدوى من الأفواج السياحية، وأن القرى التي تم عزلها، لم يظهر بها حالات جديدة حتى تاريخه.

صور.. قياس درجات حرارة عمال شركة غزل المحلة داخل مصانعهم

شكلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لجانا مشتركة من القطاع الطبي والأمن الصناعي وأمن الشركة، لقياس درجات الحرارة لعمال الشركة داخل المصانع فى ثاني أيام العمل بعد توقف 15يوما.

سر شوربة البطاطس فى علاج معمرة أمريكية من فيروس كورونا.. فيديو

"شوربة البطاطس" كانت سر تعافى أمريكية يبلغ عمرها 90 عاماً من فيروس كورونا، وقالت ابنتها إن الفضل فى شفائها يعود إلى الله ثم تناول شوربة البطاطس التى جعلتها قوية المناعة فى محاربة كورونا، وفقاً لموقع "إنسايدر" ونتعرف على قصتها في هذا الفيديو.

"تموين الغربية": توفير كميات من اللحوم والخضراوات والفاكهة لتوزيعها بقرية الهياتم

صرح المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية ، أن المديرية قامت بتوفير سيارات لحوم ودواجن وخضار وفاكهة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ، لقرية الهياتم التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى .

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء فى إيطاليا إلى 68 طبيبا

أعلنت مصادر صحية إيطالية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68 شخصاً، مضيفة "اسم الطبيب جانباولو سباردوليني، هو الأخير الذي تمت إضافته إلى قائمة المعاطف البيضاء الذين سقطوا ضحايا فيروس كورونا، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين (FNOMCeO).