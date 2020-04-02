الأوقاف تلزم الدعاة بالحضور لمساجدهم مبكرا لمنع إقامة الجمعة والاكتفاء بالأذان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة الأوقاف، على الدعاة، وعمال المساجد، بالمبيت بالمساجد أو الحضور باكر الجمعة لمنع إقامة خطبة وصلاة الجمعة بالمساجد من قبل المواطنين، محذرة قياداتها من أى تفلت، والتعامل بحذر وشدة مع المخالفات لمنع انتشار عدوى كورونا الوبائى، والعمل على هذه التكليفات حتى إشعار آخر.

وكلفت غرفة عمليات الوزارة، القيادات العليا، والوسطى ومديرى الإدارات والمفتشين بتقسيم المناطق والتنسيق والتفتيش على تنفيذ التكليفات وقصر عمل المساجد على رفع الأذان.

وأطلقت وزارة الأوقاف، خطة إدارة 80 ألف مسجد ترفع شعيرة الأذان و20 ألف زاوية لا تؤذن حتى لا تفتح خلسة فى ظل مواجهة الدولة انتشار فيرس كورونا الوبائى.

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وتكلف الأوقاف 2000 مفتش، على أن يتولى كل مفتش المرور على 30 مسجد مع تكليف كل إمام بالمرور على 5 مساجد بالإضافة إلى غلق مسجده، وتكلف الأوقاف 6 مستويات تفتيشية بالمرور على المساجد والتأكد من من انضباط الأئمة والعمال ومفتشى المناطق بـ395 إدارة بـ27 محافظة.

وقررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية فى مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.

وأكدت وزارة الأوقاف، سننهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أى تردد فى ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشددت وزارة الأوقاف على عدة أمور: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسانى، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.