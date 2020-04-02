شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينهى خدمة إمام مسجد بسوهاج لدعوته الناس للصلاة فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مديرية أوقاف سوهاج بقيام عبد الله إبراهيم أحمد عبد الله مسعود إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج ، بفتح مسجد السلام التابع لإدارة أوقاف برديس في صلاة الفجر الخميس 2 / 4 / 2020م ودعوة الناس للصلاة ، وإمامتهم للصلاة أمام المسجد وتحديه لقرار غلق المساجد , أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة المذكور ووجه مديرية أوقاف سوهاج بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة .

من جانبها أكدت الوزارة فى بيان لها، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة، التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية. Advertisements وشددت وزارة الأوقاف على عدة أمور: ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسانى، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وكانت مديرية أوقاف سوهاج، أوقفت إمام مسجد، بعدما نادى فى الميكروفون فجرًا هلموا إلى الصلاة لا إغلاق للمساجد، وفتح مسجده للصلاة بالمخالفة لقرار الغلق بسبب جائحة كورونا العالمية، .

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن جميع المؤسسات الدينية فى مصر، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء قد أجمعت على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية، قائلا: إن جميع المؤسسات الدينية أكدت أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصية، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف أكدت أن الجمعة لا تنعقد أصلاً فى الطرقات، ولا فى الشوارع، ولا فى المنازل، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا في ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك وأن من يقوم بذلك مخالفًا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أى مسجد فى أى وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له فى وزارة الأوقاف صغر شأنه أو كبر.