شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية السعودى يعزى شيخ الأزهر فى وفاة الدكتور "زقزوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص التعازي وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف الأسبق،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

جاء ذلك في برقية عزاء قدمها وزير الشؤون الإسلامية السعودي قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة معالي وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، وإننا إذ نتقدم لفضيلتكم ولكافة علماء الأزهر الشريف خاصة، وعلماء مصر بصفة عامة بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد؛ نسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".