شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تعقيم موسعة لمطار القاهرة و لطائرات إجلاء المصريين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الطيران المدنى تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس ، وذلك عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

وقامت الوزارة بتعقيم مركز العمليات المتكامل IOCC بأقسامه المختلفه ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير صالة 2 سفر ووصول داخلى وجميع المكاتب الإدارية بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولى وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية .

و تستمر الشركة الوطنية لمصر للطيران فى تعقيم طائراتها وبخاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين ، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران حيث شملت الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياه ومخازن الطائرات بالإضافة إلى الجسم الخارجى للطائرات .

وتواصل الوزارة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع شركاتها وهيئاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصاً على سلامة جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدنى.