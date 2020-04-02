شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: تأخر صرف الإعانات ومستحقات صندوق التكافل لتعليق العمل بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن كافة الأوراق اللازمة لصرف الإعانات ومستحقات صندوق التكافل للأطباء البيطريين منتهية، إلا أن الصرف يحتاج إلى اعتماد مجلس النقابة العامة، وهو ما يصعب تنفيذه خلال الفترة الحالية، نظرا لصعوبة عقد اجتماعات إلي الآن تنفيذا لقرارات الحكومة، مشيرا إلى أن تعليق العمل بالنقابة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح العامرى، أنه تلقى العديد من المطالب الخاصة بإجراء تحقيق مع الأمين العام للنقابة، بشأن تصريحاته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لافتا إلى أن قرار الإحالة للتحقيق من عدمه هو قرار خاص بمجلس النقابة وليس النقيب طبقا للقانون واللائحة المعمول بهما، بالإضافة إلى التحقيق فى عدة أمور أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الإطلاع على أى أوراق، نتيجة لإغلاق النقابة، مطالبا أعضاء النقابة بالانتظار حتى تستقر الأمور، والوقوف على الحقائق، وعرضها كاملة بوضوح.

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وأشار نقيب البيطريين، إلى أن عددا من أعضاء مجلس النقابة، أرسلوا طلبات من خلال البريد الإلكترونى، لعقد مجلس طارئ، إلا أنه لا يتسنى عقد مجلس للظروف التي تمر بها البلاد، أيضا.

كان قد أصدر الدكتور السيد عبيد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، قراراً إدارياً بوقف العمل بالنقابة لمدة أسبوعين اعتباراً من الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى 7 أبريل الجارى، وذلك إستنادًا إلى القانون رقم 48 لسنه 1969 بانشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، والقرار رقم 166 لسنه 1970 بإصدار اللائحه الداخليه لنقابة الاطباء البيطريين، واللائحة المالية والإدارية للنقابة المعتمدة من الجمعية العمومية بتاريخ 23 نوفمبر 2013، وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بشأن إيقاف العمل بالمصالح الحكومية.