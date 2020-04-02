شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت "الرعاية الصحية " كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر وباء كورونا حول العالم ومع بدء تسجيل مصر حالات لم تنفصل هيئة الرعاية الصحية التى تتولى إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن الأزمة، فسارعت بوضع خطط وبرامج لمواجهة الفيروس فى مستشفياتها. "اليوم السابع" يرصد فى الفيديو التالى، كيف واجهت هيئة الرعاية الصحية كورونا فى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل؟

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