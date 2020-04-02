شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سداد أقساط «مشروعك» المستحقة لمدة 6 أشهر بدون عوائد في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه يحق لجميع العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر، بناء على الخطاب الوارد من وزارة التنمية المحلية بقيام البنك المركزي بإجراء حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلت في تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية وجميع المبالغ المستحقة للدفع لجميع التسهيلات الإئتمانية «وترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وأن ذلك يعني أنه يحق لجميع العملاء المستفيدين من مبادرة»مشروعك«تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر دون فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل.

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وأشار محافظ بني سويف في بيان، الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة للحد من الأثار السلبية المترتبة من تداعيات خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا من الأكثر احتياجًا أو العمالة غير المنتظمة، وأيضًا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أنه سيجري الإعلان عن الإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في مبادرة مشروعك بمجرد صدورها، موجها نهى محمد مدير مبادرة مشروعك بديوان المحافظة بتوجيه مديري مقرات مشروعك على مستوى مراكز ومدن المحافظة لإعلام المستفيدين من المبادرة بتلك الإجراءات والتيسيرات التي تأتي في إطار دعم الدولة ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجاوز الآثار والتداعيات المترتبة على أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن«مبادرة مشروعك» أطلقتها وزارة التنمية المحلية ويشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.