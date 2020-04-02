«الدستورية» ترفض دعوى التمييز بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في جلستها المنعقدة، في السابع من مارس الماضي، دعوى التمييز بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية «دستورية» بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009.
واستندت المحكمة في ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه- طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل.
وأوضحت أنه بذلك استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة.
وأشارت إلى أن «ذلك لا يمس بقرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009».
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