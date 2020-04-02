شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «إحنا في موقف حرج.. اما إنقاذ البلد أو الدخول في كارثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أزمة كورونا: «شكرا على هذه الرسالة المطمئنة، والمحفزة التي وجهها لكل مصرى مخلص».

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم: «نحن الان في نقطة حرجة، ما ان ندخل في كارثة وازمات، أو في امان وسلام بالتكاتف جميعا، والمصريين سيحافظون على مصر، ولن يعجزهم أي شيئا».

واضاف: «كل المطلوب طاعة توجيهات أولى الأمر في الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حتى نصل إلى بر الأمان، وأنا أشعر بحالة من الآسى والحزن من الذين رفضوا الحجر الصحى وتسببوا في نشر العدوى، مفيش أغلى من بلدنا إحنا في كارثة وحالة حرب».