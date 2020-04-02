شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توفير 1000 سيارة متنقلة كعيادات صحية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير 1000 سيارة متنقلة كعيادات لتقديم الخدمات الطبية للعاملين في المصانع وأماكن العمل لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، إلى أن الدولة اتخذت قرارات لمجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى «أننا منازلنا في المنحني التدريجي لفيروس كورونا وهذا المؤشر الطبيعي وليس مقلقا».

وأشار مدبولي إلى أنه لتفادي الزحام في المواصلات قمنا بزيادة السيارات وحركة القطارات.

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وأضاف أنه تم تنسيق اليوم التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وتم وضع خطة تنسيقية لإدخال المستشفيات الجامعية حتى يكون هناك منظومة كاملة للاستفادة وتتوافر العديد من المستشفيات لتقديم كافة الخدمات لكل المصريين.

وقال إن وزيرة الصحة قدمت مبادرة باستغلال ألف سيارة متنقلة لتقديم خدمات طبية متنقلة.

وأضاف مصطفى مدبولي أن الأسبوع القادم مهم للغاية بشأن فيروس كورونا مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الحكومية بشكل صارم حتى نتمكن من السيطرة على فيروس كورونا.

ووجه مدبولي التحية إلى وزارة الداخلية لمجهودهم وتحملهم مسئولية تطبيق حظر التجوال، ووجه الشكر إلى الإعلام حيث إنه تحمل في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وشرح إجراءات الدولة.