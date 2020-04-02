شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج بـ«العزل» تسبب في انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن عدم التزام بعض العائدين من الخارج بإجراءات العزل تسبب في انتشار فيروس كورونا.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الحكومة انتهت من إعادة كل المصريين العالقين في الخارج عبر رحلات استثنائية.

وشدد مدبولي على أهمية الالتزام الأسبوع المقبل بقرارات الحكومة، مطالبًا الشعب المصري بعدم الاستهتار أو الاستخفاف بإجراءات الحكومة لمجابهة كورونا.