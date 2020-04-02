شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه رسالة مهمة لسكان القاهرة والإسكندرية ودمياط بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا اتخذنا قرارات لمجابهة فيروس كورونا منها توفير السلع للمواطنين . ووجهه رئيس الوزراء رسالة إلى سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط قائلًا: «مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان»، لافتًا أنه تم غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وأن «الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافة».

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