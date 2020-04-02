شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تناشد مدبولي بمخاطبة الشركات لتأجيل الشيكات المستحقة على الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الصيادلة، خطابًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، لمناشدته في ظل الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها بالوقوف مع صيدليات مصر التي تقدم خدمة طبية للمواطنين في أصعب الظروف.

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وطالبت النقابة رئاسة الوزراء بمخاطبة شركات توزيع الأدوية لتأجيل الشيكات المستحقة أجلها على الصيدليات، وإلغاء غرامات التأخير لمدة شهرين على الأقل حتى تعود الأمور لطبيعتها.

وأوضحت النقابة أنها تلقت الكثير من استغاثات الصيدليات لتأجيل الشيكات المستحقة حاليًا، نظرًا لتقلبات السوق، وتأثر اقتصاديات الصيدليات بسبب ظروف حظر التجوال، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة أن الظروف الراهنة تفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على اقتصاديات الصيدليات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع تأدية دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.