شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي: «الأسبوع الجاي أرقام إصابات كورونا اليومية هتبقى أعلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف، في مؤتمر الصحفي، الخميس: «ممكن نلاقي الرقم أعلى في الأيام المقبلة، والأسبوع الجاي الأرقام اليومية هتبقى أعلى».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر، وصلت إلى 850 إصابة.

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وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض.

وأهاب «مدبولي» بالشعب الالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة.