شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: عزلنا مناطق ريفية بسبب كورونا لكن من الصعب تنفيذه في الحضر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم عزل عدد من القرى في المحافظات الريفية بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه لا يمكن تنفيذ نفس الفعل في المناطق الحضرية.
وأضاف أنه العزل جرى في بعض المحافظات ذات الكثافة العالية، منها بورسعيد ودمياط، وأهاب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات التي نفذتها الدولة.
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