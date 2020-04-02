شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطالب المصريين بالالتزام بإجراءات الحكومة بشكل صارم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع القادم مهم للغاية بشأن فيروس كورونا، مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الحكومية بشكل صارم حتى نتمكن من السيطرة على فيروس كورونا.

ووجه «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، التحية إلى وزارة الداخلية لمجهودهم وتحملهم مسئولية تطبيق حظر التجوال ، ووجه الشكر إلى الإعلام حيث أنه تحمل في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وشرح إجراءات الدولة.

وطالب مصطفى مدبولي المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الحكومة، مشيرا إلى أنه في اتصال دائم مع كل أجهزة الدولة والمحافظين للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والسلع الغذائية.