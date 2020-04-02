شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوافق على «فض الشمع» عن بوابات نادي الشرقية الرياضي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فض الشمع من على بوابات نادي الشرقية الرياضي، بناء على الطلب الذي تقدم به أمس نائب رئيس النادي وأمين الصندوق والمدير التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد الفحص ودراسة الموقف القانوني للطلب من قبل الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

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أكد المحافظ على الاستمرار في الغلق الكامل للنادي حتي 15/4/2020 تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع إجراء أعمال التطهير والتنظيف لكافه المنشآت وصالات التدريب بالنادي.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ قام كلا من نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وثناء فوزي رئيسه حي ثان بفض الشمع من على بوابات النادي بحضور وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل المديرية للرياضة والمتقدمين، بالطلب من مجلس إدارة نادي الشرقية، وتم أخذ تعهد على مقدمي طلب فض الشمع بعدم تكرار المخالفة والاستمرار في الغلق الكامل للنادي، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

يذكر أن نادي الشرقية الرياضي قام بخرق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 في مادته السادسة، وقرار المحافظ رقم 4123 لسنة 2020 في مادته الثالثة، والتي تنص على «غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أي أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية لمدة 15 عشر يوماً غلقاً كاملاً»، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وتشميع النادي بالشمع الأحمر من قبل رئاسة حي ثان الزقازيق.