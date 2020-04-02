شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل 131 شاحنة.. ٣ سفن تغادر ميناء سفاجا إلى «ضبا» السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة بميناء سفاجا البحري، اليوم الخميس، مغادرة السفينة «بوسيدون إكسبريس»، وعلى متنها 60 شاحنة، إلى ميناء ضبا السعودي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

كما غادرت السفينتين «أمل» و«الحرية 2»، وعلى متنهما 71 شاحنة، وذلك إلى ميناء ضبا السعودي.